López Obrador pide a Meade y Anaya que no desestabilicen al país

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus contrincantes José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) y Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) que con sus pleitos no desestabilicen al país ni tampoco lo afecten violentamente.

"Lo único que les pediría (a Meade y Anaya) es que sus pleitos se den en los medios, en el debate, que se diriman sus diferencias en el Ministerio Público o en la Procuraduría, pero que no pase de ahí, que no se afecte violentamente".

"Que se investigue y se castigue a los responsables, tanto a Meade como Anaya, pero que no vayan a desestabilizar al país", expresó.

Tras una reunión con militantes de Morena en Chihuahua, la cual encabezaron Marcelo Ebrard, Gonzalo López Beltrán (hijo de Andrés Manuel), Alfonso Romo y Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, López Obrador dijo a la prensa que el Presidente Enrique Peña Nieto debe respetar la ley electoral para que el gobierno no intervenga en el proceso electoral.

"Hay que respetar la ley, ya debe de aplicarse lo que está aprobado en la ley, nadie puede violar la ley, nadie puede cometer una infracción a las normas, entonces ya no sé por qué lo dice (Peña Nieto), son las leyes que se aprueban en el Congreso y hay que respetarlas y esas leyes se acordó de que no intervenga el gobierno, que no se utilice el presupuesto, que no se permita la participación del Presidente, pues hay que respetar las leyes", indicó.

SA