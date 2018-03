Meade asegura que en su gestión en Sedesol no hay contratos

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo que durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no hay ningún contrato con universidad alguna, ya que se le acusa de un presunto desvío de hasta 540 millones de pesos.

El candidato priista llamó a no confundir, pues "los que deben explicar son otros", alguien que lleva 15 años sin tener una fuente de ingreso acreditada y otro que crea una fundación para construir un edificio, refirió a sus oponentes.

Durante el 75 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones populares (CNOP), Meade Kuribreña advirtió que a él nunca lo van a escuchar batallando para explicar operaciones inmobiliarias, "a nosotros nunca nos van a encontrar una fundación que se dedique a construir inmuebles, a nosotros nunca nos van a escuchar ser propietarios de un parque industrial".

Mas aún, añadió el aspirante de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, nunca van escuchar que tenga que defenderse porque le vendió un parque industrial a una manufacturera.

"Quienes pensaban que no íbamos a salir a pelear por cada voto con empeño, a quienes pensaban que no íbamos a pelear por cada uno de los espacios que están en juego, más de 18 mil. A quienes pensaban que no íbamos a dar la batalla en cada espacio, en cada territorio, en cada municipio, por cada diputación local, por cada gubernatura, por cada senaduría y por la Presidencia de la República, les decimos: aquí estamos y les vamos a ganar".

SA