Ricardo Anaya revira: ¿por qué no procede contra mí la PGR?

El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó que si 5% de lo que ha “inventado” el PRI en su contra es cierto, “por qué entonces no han procedido en mi contra” la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Anaya está inmerso en un escándalo en el que se le vincula con el empresario Manuel Barreiro, señalado por una supuesta operación de lavado de dinero para hacer llegar 54 millones de pesos al aspirante de la coalición Por México al Frente.

Ayer mismo, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, exigió a las autoridades competentes investigar a Anaya y a Barreiro por el presunto lavado de dinero y triangulación de recursos.

Tras la más reciente serie de señalamientos, el aspirante de la coalición PAN-PRD-MC lanzó: “Aquí estoy, saben dónde encontrarme, saben dónde vivo. Me siguen todo el santo día con el Cisen, si el 5% fuera cierto por qué no proceden en mi contra. La respuesta: porque son mentiras y una vil cortina de humo para tapar la corrupción de José Antonio Meade, que desvió 500 millones de pesos cuando era secretario de Desarrollo Social. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, 500 millones que debieron ir a la gente más pobre que él desvió”.

Anaya afirmó que aun y con la guerra sucia en su contra, estará en la boleta electoral el 1 de julio.

Desmintió que cuando acudió el domingo a la PGR para solicitar que se le informe si se le está investigando y si en la averiguación que se abrió desde hace cinco meses sobre el presupuesto lavado de dinero por parte Manuel Barreiro, han encontrado de su parte conductas ilícitas, se le haya pedido hacer una declaración como lo señaló la dependencia en un comunicado.