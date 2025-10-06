De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día de hoy, 6 de octubre, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y el golfo de México, propiciará lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.En Ciudad de México (CDMX), se pronostica probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Dichas lluvias podrían presentarse con fuertes rachas de viento y originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.Asimismo, la temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 20 a 22 °C.En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, no se descarta la posibilidad de registrar acumulados que podrían superar los 50 milímetros en 24 horas. De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en las primeras horas de la tarde habrá lluvias dispersas y luego tormentas en porciones del sur y poniente.Por otro lado, en el horario de la noche, se pronóstica lluvia débil, con probabilidad entre el 40 y 70% en la región, con temperaturas mínimas de 14 grados Celsius y máximas de 16 grados Celsius. Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS