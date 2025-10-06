De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día de hoy, 6 de octubre, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y el golfo de México, propiciará lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

En Ciudad de México (CDMX), se pronostica probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Dichas lluvias podrían presentarse con fuertes rachas de viento y originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Asimismo, la temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Lluvias hoy, 6 de octubre en CDMX

En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, no se descarta la posibilidad de registrar acumulados que podrían superar los 50 milímetros en 24 horas.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en las primeras horas de la tarde habrá lluvias dispersas y luego tormentas en porciones del sur y poniente.

Por otro lado, en el horario de la noche, se pronóstica lluvia débil, con probabilidad entre el 40 y 70% en la región, con temperaturas mínimas de 14 grados Celsius y máximas de 16 grados Celsius.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 14:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 15:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 16:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 17:00 17° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 18:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 19:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 20:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 21:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 22:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

