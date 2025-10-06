CURP biométrica: ¿Será obligatorio realizar el trámite en octubre?

Desde este próximo 16 de octubre de 2025, la CURP Biométrica se podrá tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano.

La intención de este trámite es consolidar un sistema de identidad más seguro y confiable para los ciudadanos.

Este documento busca reforzar la seguridad en los datos de los usuarios y agilizar u optimizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad y mejorando la precisión en las bases de datos.

¿será obligatorio?

A pesar de que el trámite de la CURP Biométrica no será obligatorio, a partir del próximo 16 de octubre todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados deberán aceptar y validar este documento de identificación para trámites oficiales.

De acuerdo con el titular del Registro Nacional de Población (RENAPO), Arturo Arce Vargas, la decisión de acudir a solicitarla o no dependerá de cada ciudadano, no obstante, se espera que para febrero de 2026, la emisión de este formato sea obligatoria. De esta forma, el trámite será completamente gratuito y voluntario.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica?

Para tramitarla de manera presencial deberás asistir a las oficinas físicas del Registro Civil o a uno de los 145 módulos del RENAPO, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Asimismo podrás realizar el proceso en línea, a través de la plataforma digital Llave MX, siempre y cuando cuentes previamente con datos registrados ante otras dependencias, como el INE o el SAT.

MV