El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantiene el pronóstico bajo de lluvias, pero se prevé que estas podrían regresar en un par de días. Aquí la información:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias matutinas en Jalisco , Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales intensas en Jalisco (sur) , Colima y Michoacán (este y costa); y puntuales muy fuertes en Nayarit, todas con descargas eléctricas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del sur y sureste de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima; rachas de 50 a 70 km/h con oleaje de 3.0 a 4.0 en la costa de Michoacán; y rachas de 40 a 50 km/h con oleaje de 2.0 a 3.0 de altura en las costas de Nayarit.

Meteored prevé hoy en Guadalajara, cubierto esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, tendremos cubierto y con temperaturas en torno a los 24 °C. Durante la noche, habrá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Sur a lo largo del día, con una velocidad media de 14 km/h.

La probabilidad de lluvia para la ciudad es del 42 por ciento, pero es más probable por la tarde .

Lluvia en Guadalajara

12:00 PM 30% de probabilidad de lluvia 23 °C 01:00 PM 52% de probabilidad de lluvia 24 °C 02:00 PM 41% de probabilidad de lluvia 24 °C 03:00 PM 13% de probabilidad de lluvia 24 °C 04:00 PM 10% de probabilidad de lluvia 24 °C

La posibilidad de lluvia en Guadalajara es mayor entre las 13:00 y 14:00 horas .

Clima nacional

Este día, el huracán “Priscilla” se localiza al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California , sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (sur) , Colima, Michoacán (este y costa) y Guerrero (suroeste y costa); puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa (sur); así como lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur.

Se prevé viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima; viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán; así como viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California Sur. Además, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Guerrero.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

