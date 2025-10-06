Debido a la presencia del huracán “Priscilla” frente a las costas de Jalisco y al sur de las costas de Baja California Sur, se pronostican lluvias intensas en el transcurso de la semana, de acuerdo con informes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre precipitaciones con posibles descargas eléctricas y granizadas, así como vientos fuertes, según el pronóstico del lunes 6 al jueves 9 de octubre.Según el pronóstico del clima, se prevé que mañana martes, 7 de octubre, “Priscilla” se desplace lentamente sobre el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur; su trayecto y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas sobre entidades del noroeste y occidente del territorio nacional.Con información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS