Debido a la presencia del huracán “Priscilla” frente a las costas de Jalisco y al sur de las costas de Baja California Sur, se pronostican lluvias intensas en el transcurso de la semana, de acuerdo con informes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre precipitaciones con posibles descargas eléctricas y granizadas, así como vientos fuertes, según el pronóstico del lunes 6 al jueves 9 de octubre.

Huracán Priscilla impactará noroeste y occidente del país

Según el pronóstico del clima, se prevé que mañana martes, 7 de octubre, “Priscilla” se desplace lentamente sobre el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur; su trayecto y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas sobre entidades del noroeste y occidente del territorio nacional.

Lluvias fuertes mañana, 7 de octubre, en estos estados

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste, centro y sur), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (este y sur).

Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste, centro y sur), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo.

Durango, Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala.

Con información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

