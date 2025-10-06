Edna Elena Vega Rangel, titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que este año se entregarán las primeras 9 mil 160 casas del programa "Vivienda para el Bienestar".

En conferencia de prensa matutina de este lunes, la secretaria indicó que la meta este año es arrancar la construcción de casi 400 mil viviendas.

"Las primeras entregas se realizarán entre octubre y noviembre, con 5 mil 660 entregadas, más de 3 mil 500 hacia diciembre, un total de 9 mil 160".

"Para este año 2025 nuestra meta es de 400 mil viviendas: 302 mil de Infonavit, que es la mayor parte; 86 mil a través de la Conavi para no derechohabientes, y 9 mil por parte de Fovissste. ¿Cómo vamos respecto a la meta? Bueno, ya 70% de avance y 30% que está en proceso", explicó.

Vega Rangel destacó que hoy en día se cuenta con una reserva para 900 mil viviendas, y en donde, resaltó, las instituciones que participan en este programa han sido muy cuidadosas respecto la generación de esta reserva para provocar una especulación inmobiliaria.

"Un ejercicio muy importante es también sumar suelo, propiedad privada que se ha ido incorporando a esta reserva para vivienda. Al día de hoy tenemos una reserva para 900 mil viviendas, que es un dato muy relevante. Cabe destacar que hemos sido muy cuidadosos respecto a la generación de esta reserva, justamente para no provocar una especulación inmobiliaria, cuidando siempre el principio de la ubicación, de la factibilidad de servicios" , señaló.

MV