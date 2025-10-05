Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

¿Qué IA es más segura, ChatGPT o Gemini?

ChatGPT y Gemini son dos herramientas de inteligencia artificial (IA) que, en ocasiones, pueden generar preocupación en términos de seguridad

Por: Anel Solis

Tanto ChatGPT como Gemini siguen enfrentando el reto de ser una Inteligencia Artificial (IA). UNSPLASH/ S. FEYIS/ UNSPLASH/ ilgmyzin

Tanto ChatGPT como Gemini siguen enfrentando el reto de ser una Inteligencia Artificial (IA). UNSPLASH/ S. FEYIS/ UNSPLASH/ ilgmyzin

Hoy en día, confiar datos a una IA no es una moda, es una decisión que implica riesgos y responsabilidad. ChatGPT y Gemini son dos gigantes que dominan esta área, pero ¿Cuál protege mejor tu información?

Privacidad y seguridad: ¿Quién protege mejor tus datos?

ChatGPT Enterprise Gemini Business (Google Workspace)
Pensado para empresas con información sensible. Integrado con Gmail, Drive, Docs y otras herramientas corporativas.
Promete no usar conversaciones para entrenar su IA. Aplica la misma seguridad de Google: infraestructura confiable.
Cuenta con certificaciones de seguridad que avalan su manejo de datos. Tiene certificación ISO 27001 (estándar internacional).
Se presenta como una “caja fuerte digital” para negocios. Los datos permanecen dentro del entorno empresarial.

Ambos ofrecen seguridad robusta, pero cada uno se alinea con diferentes entornos: ChatGPT es más fuerte como plataforma independiente; Gemini aprovecha el ecosistema Google.

Lee también: Profeco: Estas son las diferencias entre bebidas energéticas, hidratantes y sueros

Regulaciones y supervisión: la IA bajo la lupa

ChatGPT Gemini
En Europa enfrenta reglas estrictas por la Ley de IA de la UE. Los usuarios pueden eliminar, exportar o administrar su información en cualquier momento.
Podría caer bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) por su alcance masivo. El contenido no se utiliza para entrenar modelos de IA sin permiso explícito.
Tiene responsabilidades adicionales como posible “motor de búsqueda” digital. Las interacciones se procesan sin identificar al usuario y solo se usan para mejorar funciones.
Aunque busca cumplir, sigue bajo escrutinio. Sin publicidad basada en contenidos

Tanto ChatGPT como Gemini siguen enfrentando el reto de los sesgos y las decisiones automatizadas. 

La IA aprende de los datos humanos, y si hay errores o prejuicios ahí, pueden repetirse. Por eso se exige transparencia, responsabilidad y revisión crítica por parte de empresas y usuarios.

Te puede interesar: Las letras contra el olvido: Literatura mexicana sobre la Matanza de Tlatelolco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones