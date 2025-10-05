¿Qué IA es más segura, ChatGPT o Gemini?

Hoy en día, confiar datos a una IA no es una moda, es una decisión que implica riesgos y responsabilidad. ChatGPT y Gemini son dos gigantes que dominan esta área, pero ¿Cuál protege mejor tu información?Ambos ofrecen seguridad robusta, pero cada uno se alinea con diferentes entornos: ChatGPT es más fuerte como plataforma independiente; Gemini aprovecha el ecosistema Google.Tanto ChatGPT como Gemini siguen enfrentando el reto de los sesgos y las decisiones automatizadas. La IA aprende de los datos humanos, y si hay errores o prejuicios ahí, pueden repetirse. Por eso se exige transparencia, responsabilidad y revisión crítica por parte de empresas y usuarios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS