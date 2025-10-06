Lunes, 06 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Seguridad

Detienen en Durango a presunto líder de célula dedicada al tráfico de personas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer esta captura desde sus redes sociales

Por: Fabián Flores

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. X / @OHarfuch

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. X / @OHarfuch

Este lunes 6 de octubre, Omar García Harfuch, titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicó la detención de 6 personas en Durango, entre ellas José Luis "N", "Don José", presunto líder de una célula criminal.

Tras una operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR), elementos detuvieron a "Don José", quien cuenta con orden de aprehensión y se presume como uno de los líderes de una célula delictiva del estado dedicada al secuestro y tráfico de personas.

Lee también: Omar "N", exjugador de Chivas, ya había sido encarcelado; aquí el motivo 

Luego de esta captura en Durango, el titular también dio a conocer que se aseguraron 5 inmuebles relacionados con sus actividades delictivas.

 José Luis
 José Luis "N" contaba con una orden de aprehensión en su contra. X / @OHarfuch

Además, se aseguraron:

  • 3 cargadores
  • 59 cartuchos
  • 36 celulares
  • Un radio de comunicación
  • 3 vehículos
  • Una motocicleta

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.

Te recomendamos: Esta es la posición de Chivas en la tabla general de la Liga MX 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones