Este lunes 6 de octubre, Omar García Harfuch, titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicó la detención de 6 personas en Durango, entre ellas José Luis "N", "Don José", presunto líder de una célula criminal.

Tras una operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) , elementos detuvieron a "Don José", quien cuenta con orden de aprehensión y se presume como uno de los líderes de una célula delictiva del estado dedicada al secuestro y tráfico de personas.

Luego de esta captura en Durango, el titular también dio a conocer que se aseguraron 5 inmuebles relacionados con sus actividades delictivas.

José Luis "N" contaba con una orden de aprehensión en su contra. X / @OHarfuch

Además, se aseguraron:

3 cargadores

59 cartuchos

36 celulares

Un radio de comunicación

3 vehículos

Una motocicleta

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.

