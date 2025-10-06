Lunes, 06 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima MX

¿Viene el ciclón tropical "Raymond"? Este es el pronóstico

Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colim

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Hasta ahora se han formado 16 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano:

Hasta ahora se han formado 16 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: "Raymond" podría formarse en unos días. ESPECIAL / CANVA

“Priscilla” es un huracán que este lunes 6 de octubre amenaza a las costas del Pacífico mexicano, pero pronto podría formarse el siguiente ciclón tropical de nombre “Raymond”; según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Revisa: Regresa la lluvia a Guadalajara; es posible a esta hora del lunes

Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Mantiene 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Aunque es pronto para nombrarlo, de seguir su evolución, este fenómeno podría dar forma al siguiente ciclón de la temporada de nombre "Raymond".

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Consulta: Huracán "Priscilla" AMENAZA la costa de México; así se mueve hoy

Hasta ahora se han formado 16 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: "Alvin", "Bárbara", "Cosme", "Dalila", "Erick", "Flossie", "Gil", "Henriette", "Ivo", "Juliette", "Kiko", "Lorena", "Mario", "Narda", "Octave" y "Priscilla". De ellos, diez han alcanzado la categoría de huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

No te pierdas: FECHAS de operación de la Línea 4 y 5 en Guadalajara

ESPECIAL / Conagua 
ESPECIAL / Conagua 

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones