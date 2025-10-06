El huracán “Priscilla” permanece cerca de la costa Pacífico de México, por lo que Jalisco mantiene un pronóstico de lluvias intensas; según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este lunes 6 de octubre, el huracán “Priscilla” se localiza al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California , sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (sur) , Colima, Michoacán (este y costa) y Guerrero (suroeste y costa); puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa (sur); así como lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur. Asimismo, la amplia circulación de “Priscilla”, generará intensas rachas de viento con oleaje elevado en las costas del Pacífico central mexicano.

El martes, el huracán “Priscilla” se desplazará lentamente sobre el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas sobre entidades del noroeste y occidente del territorio nacional; además de rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Por su parte, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el oriente del país, en interacción con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana incluyendo la península de Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Finalmente, la onda tropical núm. 36 dará origen a una nueva zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, reforzando las lluvias intensas en el sureste mexicano .

Durante el miércoles y jueves:

El huracán “Priscilla” se desplazará frente a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias muy fuertes, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en dicha entidad, disminuyendo gradualmente conforme el sistema se aleje gradualmente de costas mexicanas.

La zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero , interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el centro y sur de México, con divergencia y con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México, provocando lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

