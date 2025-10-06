Dónde ver EN VIVO el México vs Chile por el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 se juega este martes 7 de octubre su futuro en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y depende solo de sí misma para lograr el pase a la siguiente ronda. El equipo tricolor enfrenta al anfitrión Chile en los octavos de final. Por si quieres ver el juego en vivo, te presentamos las opciones en televisión.

¿Qué resultado necesita México para avanzar en el Mundial Sub-20?

Este martes, el camino de la Selección Mexicana seguirá construyéndose en el Mundial Sub-20. Mientras la tarde cae en Valparaíso, el Tri juvenil hará frente a su siguiente rival, la selección anfitriona.

Ante Chile, el equipo mexicano Sub-20 buscará proteger su invicto. Tras sobrevivir al "Grupo de la Muerte" de forma extraordinaria -con dos empates y una victoria- el Tri luchará para no dejar escapar la oportunidad de seguir escribiendo historia en el certamen.

Chile se instaló en los octavos de final después de clasificar como segundo de su grupo. Mientras que México firmó una victoria ante Marruecos que le permitió seguir con vida en el certamen.

La estrella Gilberto Mora definió desde los once pasos y abrió el marcador que, al final, terminó con el triunfo (1-0) de la Selección Mexicana. Y esa misma fortuna es la que el martes buscarán mostrar ante Chile.

Dónde ver EN VIVO el Chile vs México por el Mundial Sub-20

Algunos de los partidos del Mundial Sub-20 de Chile 2025 se pueden ver en México a través de streaming, sin embargo, estos de la Selección tricolor se pueden ver en televisión abierta.

El duelo en el que México será visitante se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en el cerro del mismo nombre, en la ciudad de Valparaíso, Chile.

Fecha y hora: Martes 7 de octubre, 14:00 horas

Martes 7 de octubre, 14:00 horas Sede: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile

Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile Transmisión (canales): Nu9ve, TUDN y ViX Premium

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF