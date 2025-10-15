Lista de productos que tendrán nuevos impuestos o aumentos en 2026

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados autorizó este miércoles la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que estima un presupuesto de 10.1 billones de pesos para el gasto público del próximo año.

Las autoridades correspondientes señalaron que, de esta cantidad, 5.8 billones surgirán de gravámenes como el ISR y el IVA, pero también de los nuevos impuestos que comenzarán a operar el próximo año y que afectarán directamente a productos básicos para los mexicanos .

Esto quiere decir que el bolsillo de los consumidores habituales de estos productos se verá comprometido ante el ajuste económico que sufrirán en 2026.

Por ello, y con el fin de que anticipes las nuevas tarifas, a continuación te presentamos la lista de alimentos, artículos y otras mercancías que se verán afectadas por el alza de impuestos que supone la Ley de Ingresos.

Con el objetivo de regular de mejor manera las actividades digitales y el consumo masivo de productos nocivos para la salud, el Gobierno de México determinó que el impuesto de los siguientes artículos subirá:

Refrescos y bebidas azucaradas: de 1.6 pesos por litro en 2025 a 3.08 pesos por litro en 2026.

de 1.6 pesos por litro en 2025 a 3.08 pesos por litro en 2026. Cigarros: el impuesto subirá de 0.85 pesos por unidad en 2026 hasta 1.15 pesos en 2030.

el impuesto subirá de 0.85 pesos por unidad en 2026 hasta 1.15 pesos en 2030. Videojuegos con contenido violento: se implementará un nuevo impuesto del 8% sobre su generación o venta.

se implementará un nuevo impuesto del 8% sobre su generación o venta. Apuestas y sorteos: la tasa aumentará del 30% al 50%, tanto en establecimientos físicos como en plataformas en línea.

la tasa aumentará del 30% al 50%, tanto en establecimientos físicos como en plataformas en línea. Ventas realizadas a través de plataformas digitales: aplicaciones de venta en línea como Mercado Libre o Amazon deberán retener hasta el 10.5% de los ingresos que generen los vendedores.

Luego de obtener el visto bueno en comisiones, los dictámenes —que abarcan la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)— serán debatidos y sometidos a votación en el pleno de la Cámara de Diputados durante esta semana.

Si son aprobados, serán turnados al Senado para su análisis y validación final antes del 31 de octubre, fecha límite para que la Ley de Ingresos 2026 quede aprobada y entre en vigor el 1 de enero del próximo año.

