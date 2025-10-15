México y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad fronteriza

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este miércoles un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington, D.C., como parte del seguimiento al diálogo bilateral iniciado durante la reciente visita del funcionario estadounidense a México.

La reunión reafirmó el compromiso de ambos países por mantener un diálogo respetuoso y constructivo, centrado en los temas de seguridad y cooperación fronteriza.

Durante el encuentro, los titulares revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, impulsado el mes pasado por ambos gobiernos. Este mecanismo busca fortalecer las acciones conjuntas en materia de seguridad bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin implicar subordinación entre las partes.

De la Fuente estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

YC