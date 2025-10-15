El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) sigue con pronóstico de ligera lluvia y calor este miércoles 15 de octubre. Aquí todos los detalles del estado del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán y lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima esperada oscilará entre 27-29 °C y la mínima entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

Miércoles 2% de probabilidad de lluvia 28 – 14 °C Jueves 4% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C Viernes 7% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Sábado 6% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Domingo 6% de probabilidad de lluvia 30 – 15 °C

Clima nacional

Una zona de baja presión al sur de las costas de México, al combinarse con inestabilidad en altura favorecerán lluvia en el oriente y sureste del país. Así como en la costa del sur y occidente.

Mientras que canales de baja presión con humedad entrante ocasionarán lluvias sobre Sierra Madre Occidental.

Jalisco con cielo despejado con algunas nubes dispersas. Chubascos con actividad eléctrica al sur y zona costera, además de zonas montañosas. Lluvias dispersas al interior y occidente del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA