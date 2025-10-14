Esta mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a los videos difundidos en redes sociales en los que presuntamente miembros de grupos del crimen organizado entregaban apoyos a las familias damnificadas por las intensas lluvias de la última semana, particularmente en el norte del estado de Veracruz.

La Mandataria afirmó que no se tiene "certeza" de la veracidad de dichos clips, sin embargo, señaló que de confirmarse, ese tipo de prácticas "no está bien":

“Vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero evidentemente no está bien eso, ¿verdad?” , dijo en conferencia.

Según algunos clips compartidos en medios de comunicación y redes, personas armadas con uniformes tácticos y pasamontañas transportan víveres en camionetas que reparten a los ciudadanos damnificados y que según varias personas vendrían de parte del Cártel Nueva Generación.

No obstante, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal ya está desplegando maquinaria y ayuda humanitaria en las comunidades más afectadas, como Poza Rica y Álamo, para evitar cualquier vacío de atención institucional.

“En Poza Rica, en Álamo (…) están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este primer fin de semana pueda haber el primer apoyo y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población”, dijo.

La mandataria detalló que en el municipio de Álamo Temapache se trabaja de manera coordinada con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien envió decenas de equipos especializados para el desazolve y limpieza de drenajes, conocidos como ‘Vactors’.

“Ella hizo una compra muy importante de estas máquinas (…) están llegando varios ‘Vactors’ y también pipas y algunos otros equipos para el apoyo”, destacó Sheinbaum, quien elogió la solidaridad del personal de servicios urbanos capitalino.

Aunque no confirmó la autenticidad de los videos atribuidos a grupos criminales, insistió en que el Estado debe ser el único responsable de la atención a la población en emergencias.

Las lluvias de las últimas semanas han dejado severas inundaciones y deslaves en estados como Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro, con decenas de caminos bloqueados y comunidades aún incomunicadas.

Hasta el último reporte, las autoridades han confirmado al menos 64 personas muertas y decenas de desaparecidos en varias entidades, entre ellas Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

El Gobierno federal ha prometido entregar apoyos económicos y alimentarios directos a los damnificados en los próximos días.

MB

