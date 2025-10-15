Miércoles, 15 de Octubre 2025

¿LLUVIA en GDL por la noche?, pronóstico del clima para hoy, 15 de octubre

Para este miércoles 15 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 15 de octubre, se prevén temperaturas máximas de 23 grados Celsius en GDL por la noche. ESPECIAL/ UNSPLASH

El día de hoy, miércoles 15 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, una nueva zona de baja presión se mantiene en las costas del sur del país, la cual amenaza con un desarrollo ciclónico que podría presentarse en los próximos días.

Por otro lado, en la zona del Pacífico, en la costa sur y occidente, se prevén lluvias durante el día. Asimismo, en la Sierra Madre Occidental se espera actividad eléctrica, y el nuevo sistema frontal estará generando vientos fuertes en la porción noroeste del país.

Respecto al estado de Jalisco, también se pronostican lluvias, las cuales estarán concentradas hacia la zona sur, y en las zonas montañosas se tendrá cielo mayormente nublado.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se esperan máximas de 26 a 29 grados Celsius.

Lluvias en Guadalajara HOY, 15 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario nocturno se prevén nubes y claros y cielos despejados, con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius y máximas de 23 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00 23 grados Celsius Nubes y claros
20:00  22 grados Celsius Nubes y claros
21:00  21 grados Celsius Cielo despejado
22:00  20 grados Celsius Cielo despejado
23:00  19 grados Celsius Cielo despejado

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

