El día de hoy, miércoles 15 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, una nueva zona de baja presión se mantiene en las costas del sur del país, la cual amenaza con un desarrollo ciclónico que podría presentarse en los próximos días.

Por otro lado, en la zona del Pacífico, en la costa sur y occidente, se prevén lluvias durante el día. Asimismo, en la Sierra Madre Occidental se espera actividad eléctrica, y el nuevo sistema frontal estará generando vientos fuertes en la porción noroeste del país.

Respecto al estado de Jalisco, también se pronostican lluvias, las cuales estarán concentradas hacia la zona sur, y en las zonas montañosas se tendrá cielo mayormente nublado.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se esperan máximas de 26 a 29 grados Celsius.

Lluvias en Guadalajara HOY, 15 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario nocturno se prevén nubes y claros y cielos despejados, con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius y máximas de 23 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 23 grados Celsius Nubes y claros 20:00 22 grados Celsius Nubes y claros 21:00 21 grados Celsius Cielo despejado 22:00 20 grados Celsius Cielo despejado 23:00 19 grados Celsius Cielo despejado

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS