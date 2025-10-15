El día de hoy, miércoles 15 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, una nueva zona de baja presión se mantiene en las costas del sur del país, la cual amenaza con un desarrollo ciclónico que podría presentarse en los próximos días.Por otro lado, en la zona del Pacífico, en la costa sur y occidente, se prevén lluvias durante el día. Asimismo, en la Sierra Madre Occidental se espera actividad eléctrica, y el nuevo sistema frontal estará generando vientos fuertes en la porción noroeste del país.Respecto al estado de Jalisco, también se pronostican lluvias, las cuales estarán concentradas hacia la zona sur, y en las zonas montañosas se tendrá cielo mayormente nublado.En el Área Metropolitana de Guadalajara se esperan máximas de 26 a 29 grados Celsius.Según Meteored, en la AMG, para el horario nocturno se prevén nubes y claros y cielos despejados, con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius y máximas de 23 grados Celsius.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS