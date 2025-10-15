Miércoles, 15 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Estos estados resienten las bajas temperaturas por frente frío 7

El frente frío número 7 se desplazará sobre el noroeste del país este miércoles 15 de octubre

Por: El Informador

Estados con temperaturas mínimas durante la madrugada de hoy 15 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estados con temperaturas mínimas durante la madrugada de hoy 15 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Para este miércoles 15 de octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 7 se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora.

Además se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Chihuahua. Se prevé que, al finalizar el día la vaguada en altura continúe su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional.

LEE: Pensión Mujeres Bienestar: Amplían la entrega de tarjetas hasta esta fecha

También, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

 ESPECIAL / SMN
ESPECIAL / SMN

Estados con temperaturas mínimas durante la madrugada de hoy 15 de octubre:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Te puede interesar: Infonavit: ¿Cómo se compran las casas en remate?

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones