Para este miércoles 15 de octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 7 se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora.

Además se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Chihuahua. Se prevé que, al finalizar el día la vaguada en altura continúe su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional.

También, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Estados con temperaturas mínimas durante la madrugada de hoy 15 de octubre:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

