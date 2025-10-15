A partir de las 5:00 a.m. de este miércoles 15 de octubre, diferentes usuarios de toda la República Mexicana reportaron una falla general en la plataforma de servicios de movilidad y entrega a través de la aplicación móvil DiDi.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, la página no cargaba correctamente y, en algunos casos, mostraba mensajes como: “Servicio no conectado. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”.

Otras personas aseguraron que la aplicación directamente no les permitía iniciar sesión, y no solo en su versión de transporte, sino también en todas sus modalidades, como DiDi Food, DiDi Finanzas y DiDi Préstamos.

Tras algunas horas de presentarse el problema, la empresa se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que se trataba de una “inesperada caída” en su sistema.

DiDi afirmó que, aunque ya se trabaja en reparar el problema, no podía confirmar la hora exacta en que se restablecería el servicio, ya que esto ocurrirá de manera gradual.

Ante esto, miles de usuarios en redes sociales reaccionaron con todo tipo de comentarios, destacando especialmente memes y publicaciones divertidas que se burlaban de la falla masiva de DiDi.

A continuación, te compartimos los mejores memes sobre la caída masiva de DiDi:

Así me imagino a los conductores de Uber por la caída de DiDi pic.twitter.com/Kn1pWeArSk— Edgar Jiménez (@citizenedgar) October 15, 2025

Continúa sin funcionar la app de Didi�� pic.twitter.com/EFizVCWN6w— Sylvia Malagón (@ChivaMalagon) October 15, 2025

Ya no me aparece el apartado de mi tarjeta en Didi.

Automáticamente yo: pic.twitter.com/W5BHcMLsKv— Sylvia Malagón (@ChivaMalagon) October 15, 2025

Se cayó Didi @DiDi_Mexico



Se nos cayó el Didi y los memes: pic.twitter.com/ln8T5PaXUQ— Diego Márquez Fabián ���� (@DiegoQMarquez1) October 15, 2025

��ÚLTIMA HORA��



La aplicación Didi se cayó a nivel mundial. pic.twitter.com/JOZePRSCTw— Oms D. Xebec.☠️ (@Omi_Garfito) October 15, 2025

