A partir de las 5:00 a.m. de este miércoles 15 de octubre, diferentes usuarios de toda la República Mexicana reportaron una falla general en la plataforma de servicios de movilidad y entrega a través de la aplicación móvil DiDi.De acuerdo con los testimonios de los afectados, la página no cargaba correctamente y, en algunos casos, mostraba mensajes como: "Servicio no conectado. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde".Otras personas aseguraron que la aplicación directamente no les permitía iniciar sesión, y no solo en su versión de transporte, sino también en todas sus modalidades, como DiDi Food, DiDi Finanzas y DiDi Préstamos.Tras algunas horas de presentarse el problema, la empresa se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que se trataba de una "inesperada caída" en su sistema.DiDi afirmó que, aunque ya se trabaja en reparar el problema, no podía confirmar la hora exacta en que se restablecería el servicio, ya que esto ocurrirá de manera gradual.Ante esto, miles de usuarios en redes sociales reaccionaron con todo tipo de comentarios, destacando especialmente memes y publicaciones divertidas que se burlaban de la falla masiva de DiDi.A continuación, te compartimos los mejores memes sobre la caída masiva de DiDi: