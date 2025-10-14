Martes, 14 de Octubre 2025

Clima HOY: Lluvia en GDL por la noche este 14 de octubre

Para este martes 14 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 10 de octubre, se prevén temperaturas máximas de 24 grados Celsius y mínimas de 21 grados Celsius. ESPECIAL/ UNSPLASH/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El día de hoy, martes 14 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, el ingreso de humedad de ambos océanos y su combinación con una zona de inestabilidad en altura favorecerá la presencia de lluvia costera del Golfo de México, especialmente hacia el sureste.

Por otro lado, en el occidente también se registrarán lluvias. En Jalisco se prevén precipitaciones durante el día, especialmente en zonas costeras; en la tarde-noche se descarta que algunas lluvias dispersas se presenten en el interior del estado.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las temperaturas máximas promedio oscilarán entre 26 y 29 grados Celsius.

Lluvias en Guadalajara HOY, 14 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche se prevé cielo despejado, con temperaturas máximas de 24 grados Celsius y mínimas de 20 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 13 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00 24° Cielo despejado
20:00  22° Cielo despejado
21:00  21° Cielo despejado
22:00  21° Cielo despejado
23:00  20° Cielo despejado

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

