SMN advierte vientos fuertes en estos estados por el frente frío 7

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el centro, oeste y sur de Chiapas y el sureste de Oaxaca; muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; fuertes (de 25 a 50 milímetros) en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche.

También se esperan chubascos (de 5 a 25 milímetros) en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 milímetros) en Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

El pronóstico menciona que las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, así como ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se prevé viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 75 km/h en la costa este de Oaxaca y el oeste de Chiapas, y de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV