La trama policíaca que comenzó en Knoxville y terminó en Michoacán

Una tarde de 2019, agentes de la policía local atendieron un accidente automovilístico a las afueras de Knoxville, Tennessee. Al legar los elementos se percataron que Eladio Mendoza , un mexicano que viajaba a bordo del automóvil accidentado, intentaba deshacerse de una bolsa con metanfetaminas.

A partir de ahí comenzaría una investigación policiaca a través de escuchas en los teléfonos decomisados y una serie de cateos a las propiedades de Mendoza en Estados Unidos. Durante una visita a la casa del mexicano, los agentes descubrirán un tráiler que días antes había cruzado desde México con 850 kilogramos de metanfetamina ocultos en el piso del camión.

El seguimiento de estas líneas conducirán a las autoridades hasta un hotel en Atlanta, en donde después de largas horas de espera, vieron salir a un hombre con una bolsa de frituras, al abordarlo por su actitud sospechosa, se desató un enfrentamiento que terminó con un agente y tres traficantes muertos. Las investigaciones, el enfrentamiento y largas horas de escucha en teléfonos celulares intervenidos terminarían por confirmar una ruta directa de tráfico de drogas que los llevaría al corazón de Tierra Caliente en Michoacán, México.

Concretamente a José Farías Álvarez, alías "El Abuelo" , un hombre muy conocido en la zona, por haber comandado los grupos de autodefensa en el año 2014 y, por ser el actual líder del grupo Cárteles Unidos , uno de los 8 cárteles que la administración Trump ha calificado como organización terrorista. También es uno de los grupos que mantiene una guerra con los cárteles de Jalisco, lo cual ha provocado un sin fin de baños de sangre en la zona limítrofe de ambos Estados.

Mendoza regresó a México, a su natal Michoacán, y días después fue asesinado mientras circulaba en su pueblo. En todo momento su rastro fue seguido por las autoridades norteamericanas.

Finalmente, hace pocos días en conferencia de prensa conjunta, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, dieron a conocer los detalles de esta investigación y una ficha de captura con la oferta de 10 millones de dólares como recompensa por información que conduzca al arresto de “el Abuelo” y cinco de sus lugartenientes .

El Fiscal General adjunto interino a cargo de la división criminal del Departamento de Justicia, Matthew Galeotti , declaró a los medios de comunicación, que están trabajando muy de cerca con las autoridades mexicanas y esperan continuar haciéndolo.

Un pasaje más de la cruzada del Gobierno republicano contra las bandas de tráfico de drogas en México. El día de mañana se espera que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna cara a cara con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en una reunión dónde lo único que estará sobre la mesa, es el acuerdo de cooperación en temas de seguridad. Las expectativas son muchas y muy altas, habrá que esperar los resultados de la jornada, mientras lo único que queda claro es que en la guerra de las drogas ambos países parecen no encontrarse en un lugar común.

