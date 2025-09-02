El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, inició en octubre de 2024 con nuevos programas sociales que forman parte de la Pensión Bienestar, uno de los cuales está dirigido a las mujeres de 60 a 64 años.

El dinero para los distintos programas de apoyo incluye, además de la Pensión para Adultos Mayores de 65 años -que está destinada tanto a hombres como a mujeres-, el pago de la Pensión para Personas con Discapacidad, así como el ya mencionado apoyo conocido como Mujeres Bienestar.

Requisitos para registrarse en los Programas del Bienestar 2025

Siempre que haya convocatoria para los programas, el de la Pensión Mujeres Bienestar contempla un registro que se hace conforme a un calendario por letra inicial del primer del apellido. Generalmente, las inscripciones son de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, y los módulos se pueden consultar en la página de la Secretaría de Bienestar.

Además de cumplir con la edad, se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

¿Cuánto pagan en el programa de la Pensión Bienestar para mujeres de 60 a 64 años?

Para este 2025, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta septiembre son:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

6 mil 200 pesos bimestrales Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Si te interesa conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Beneficiarios que reciben 6 mil 200 pesos como pago de la Pensión Bienestar

OF