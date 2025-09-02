Secretaria de Salud confirma muertes por sarampión en México

El día de hoy, 2 de septiembre, por medio de la conferencia de prensa "La Mañanera del Pueblo", David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), presentó el panorama epidemiológico de sarampión en México, esto con el fin de difundir y concientizar a la población sobre la necesidad de vacunarse.

En el mismo programa preventivo se dio a conocer que se busca aplicar un esquema de vacunación a niños de 6 años, ya que desde la pandemia del COVID-19 se dejó de vacunar a este sector poblacional; asimismo, apuntó que hasta el momento se ha recuperado hasta el 92% de estos.

Estrategias de vacunación contra el sarampión en México

Entre las estrategias de vacunación contra el sarampión destacan:

Instalación de puntos de vacunación fijos y extramuros.

Atención en centros de salud y hospitales regionales.

Brigadas móviles (con apoyo de IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, SEDENA, SEMAR y universidades).

Apoyo de radios comunitarias.

Materiales en lenguas indígenas.

Red de frío asegurada.

Se confirman casos de muertes por sarampión en México

En la misma conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud confirmó 4 mil 353 casos de sarampión en el país y 17 muertes confirmadas, destacando que más del 95% de los casos están concentrados en el estado de Chihuahua.

"La vacunación es gratuita, es segura y salva millones de vidas". La cobertura de vacunación en México está en el 81.1%; asimismo, destacó que se necesita llegar al 95% de población vacunada.

Enfatizó que, del 1 de enero hasta el 29 de agosto, se han aplicado casi 6 millones de dosis de vacunas, coordinadas por el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar, Ramiro López Elizalde.

