Marco Rubio llegará hoy martes a México; ¿de qué hablará con Sheinbaum?

Como parte de su agenda por Ecuador y México, este martes 2 de septiembre se espera la llegada a nuestro país de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para revisar diversos temas como la seguridad y migración.

Marco Rubio será recibido a las 14:00 horas de hoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

Se tiene previsto que Rubio se reúna el miércoles 3 de septiembre con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta es la primera visita del encargado de la diplomacia estadounidense a México desde que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos en enero pasado.

¿A qué viene Marco Rubio a México?

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio viene a "impulsar las prioridades" de Estados Unidos.

Entre las prioridades de Estados Unidos que se abordarán destacan " medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores extra continentales malignos".

En un comunicado, el Departamento de Estado destacó que se trata del "cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio" y que eso "demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses".

Rubio también busca "profundizar los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentará un reparto más amplio de la carga en toda nuestra región".

