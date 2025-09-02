Un hombre que presuntamente se robó una banca del Peribús fue detenido por policías de Guadalajara.

Elementos de dicha Comisaría, a través del C5 Guadalajara, recibieron el reporte de un hombre que desmantelaba una banca del sistema de "Mi Macro Periférico", ubicada sobre el Periférico y la calle Montañas Rocosas, en la colonia Lomas del Paraíso.

Mediante las cámaras de videovigilancia, los oficiales dieron cuenta del hombre con las características.

Al darle seguimiento, el hombre fue localizado con la banca, sobre el mismo Periférico, pero ya a la altura de la Calzada Independencia.

Por lo tanto, al lugar acudieron oficiales de la policía tapatía, quienes aseguraron al hombre junto con la banca.

El detenido fue identificado como Felipe "N" de 47 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

