De acuerdo con información del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, esta tarde un autobús con pasajeros está siendo arrastrado en la localidad de Loreto tras intentar atravesar un arroyo. Cabe mencionar que en la localidad se registran lluvias importantes por el huracán "Kay", de categoría 2.

La alcaldesa del municipio de Loreto al norte del estado, Paola Cota Davis, dio a conocer lo anterior y refirió que se trata del arroyo en la zona conocida como Nopoló.

El comunicado lo dio Cota Davis durante la reunión y señaló que sólo se sabe que pertenece a la empresa Autotransportes Águila y que, efectivamente, sí llevaba pasajeros. No obstante, apuntó que oportunamente personal militar y de Protección Civil ya se trasladan a la zona a auxiliarlos.

"Informarle gobernador que en estos momentos reporta C4 que un camión del Águila se lo está llevando la corriente cerca de Nopoló. Ya está enterado Protección Civil, va la GN, va la policía municipal y la policía estatal para apoyo y bomberos", compartió.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Víctor Castro, visiblemente sorprendido, invitó a la población a no cruzar arroyos. "Esperemos que no pase a mayores la situación. Hemos repetido y hemos hecho lo posible por insistirle a la gente para que no atraviese las corrientes. Que no desafíen el temporal, por favor", pidió.

Finalmente, la alcaldesa de Loreto señaló que ha llovido mucho en la zona serrana y que los arroyos ya bloquean varias zonas del municipio. Incluso, que turistas están resguardados y trabajadores de hoteles no han podido regresar a sus colonias ante la crecida de los arroyos.