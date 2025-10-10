Viernes, 10 de Octubre 2025

Detienen a Miguel Ángel 'N', vinculado por el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado muerto sobre la carretera federal México-Acapulco el pasado 6 de octubre

Por: El Informador

Se detuvo a Miguel Ángel

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se detuvo a Miguel Ángel "N", relacionado con el caso del párroco católico Bertoldo Pantaleón asesinado en Guerrero.

Por medio de una publicación en redes sociales, García Harfuch dio a conocer que, en seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, se logró la aprehensión de dicho hombre.

Detalló que elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Ángel "N".

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado muerto sobre la carretera federal México-Acapulco el pasado 6 de octubre.

     

