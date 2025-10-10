Tras recuperarse de una cirugía por un coágulo en la cabeza, un joven de 19 años —identificado como Lex Ashton— fue dado de alta del Hospital General Regional No. 2 del IMSS. A su salida, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ya lo esperaban para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

El operativo se llevó a cabo de manera inmediata: luego de informarle sus derechos y el motivo legal de su detención, el estudiante fue esposado y trasladado bajo custodia hacia el Reclusorio Oriente, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.

Fuentes cercanas revelaron que tanto él como su madre ya estaban enterados de la inminente detención desde el día anterior. Ambos pasaron ese tiempo juntos, entre lágrimas y oraciones.

¿Qué se le imputa?

Lex Ashton “N” está señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, derivados de un violento ataque ocurrido el pasado 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con las investigaciones, el joven habría agredido con un arma blanca a un estudiante de 16 años que falleció a causa de las heridas. Un trabajador del plantel también resultó lesionado al intentar intervenir y detener la agresión.

