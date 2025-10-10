CURP biométrica : ¿Dónde sacar cita para el trámite en CDMX?

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (RENAPO) comenzarán a emitir oficialmente la CURP Biométrica en todo el país a partir del 16 de octubre.

Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población incorporará, además del código alfanumérico de 18 caracteres, datos biométricos como huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía y firma electrónica .

De acuerdo con la Segob, este documento será indispensable para diversos trámites gubernamentales y servicios públicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de los datos personales. Aunque su trámite será voluntario en un inicio, se prevé que para febrero de 2026 su emisión sea obligatoria.

¿Cómo hacer cita para tramitar tu CURP Biométrica en la CDMX?

Actualmente, la Ciudad de México únicamente cuenta con 1 módulo piloto en el que puedes tramitar tu CURP Biométrica. Para el procedimiento es necesario presentar una cita impresa y está ubicado en: Calle de Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600.

Para agendar tu cita debes ingresar a: https://citas.renapo.gob.mx/citas/ y seleccionar la opción "Registro de Datos Biométricos para la CURP".

Es importante tomar en cuenta que tanto las fechas como los horarios son limitados y se abren de manera paulatina, por lo que se agotan en minutos.

Deberás escoger tu fecha y hora preferida, de entre las que estén disponibles. Posteriormente deberás llenar un formulario con información personal -como nombre completo, CURP, dirección, correo electrónico, entre otros-, confirmar tu cita y guardar e imprimir el comprobante para presentarlo.

También puedes leer: Conoce el nuevo descuento que Estafeta tiene para los adultos mayores con Inapam

Otros documentos que deberás presentar:

Acta de Nacimiento en original o copia

CURP

Identificación oficial con fotografía (pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla de servicio militar, credencial para votar, etc.)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP