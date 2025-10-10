Lista actualizada de selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

A tan solo ocho meses del partido inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México (CDMX), ya se cuenta con una lista de seleccionados que participarán en este esperado evento deportivo.

Las confederaciones africana y europea están próximas a dar a conocer a sus representantes. Hasta el momento, la Confederación Africana de Futbol (CAF) ha asegurado la participación de:

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Por otro lado, la UEFA aún no ha confirmado ninguna de las 16 selecciones que disputarán la justa mundialista.

Lista actualizada de selecciones que estarán en el Mundial 2026

Concacaf

México

Estados Unidos

Canadá

Conmebol

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

CAF

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

AFC

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

OFC

Nueva Zelanda

Asimismo, México, Estados Unidos y Canadá obtuvieron su pase de manera automática, ya que son los países anfitriones del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde será el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, siendo la primera edición organizada conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Este torneo marcará un hito al ser el primero en contar con 48 equipos participantes, ampliando el formato tradicional de 32 selecciones.

