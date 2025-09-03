En el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México, Marco Rubio, en a que se reunió este miércoles 3 de septiembre con la Presidenta Claudia Sheinbaum, los gobiernos de ambos países emitieron un comunicado conjunto para reafirmar su cooperación en materia de seguridad.

Esto se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua , señala el documento publicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El objetivo, señala el texto, es trabajar juntos "para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales". Además, indica, "colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas".

Se expresa que los gobiernos de México y Estados Unidos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países , incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

"Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia", dice el comunicado, y aclara que "todo dentro de nuestros respectivos marcos legales". Dice que los dos gobiernos tienen la intención de "fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides".

Cierra mencionando que "ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras".

