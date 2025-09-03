Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, extendió su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la cooperación que México mantiene con su país en la materia de seguridad.

En este sentido, afirmó que ninguna otra nación del mundo colabora tanto con el gobierno estadounidense como México en este tema.

"No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México, el Gobierno de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos" , señaló el funcionario durante una conferencia de prensa en la Cancillería mexicana.

Esta mañana, Rubio sostuvo una reunión con la Presidenta Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la que abordaron temas como la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en el que Washington ha redoblado su ofensiva contra los carteles de la droga.

En la Mañanera del Pueblo de este miércoles, Sheinbaum aseguró que México seguirá cooperando con la administración de Trump, con el debido respeto a las soberanías.

