Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este miércoles 3 de septiembre, el huracán “Lorena”, que se prevé pronto alcance la categoría 2, mantiene su desplazamiento al noroeste.

Por otro lado, el paso de una nueva onda tropical favorecerá la presencia de lluvias de moderadas a fuertes en la región de occidente, sur y sureste de nuestro país.

Asimismo, se prevén lluvias en Jalisco durante este día, situadas principalmente hacia el oriente del estado y la región norte.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén chubascos intensos y lluvias puntuales durante la tarde-noche.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 3 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 30 al 60 % en la región, así como tormentas con probabilidad del 30 al 40 porciento.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 3 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 23 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 22 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 30% en la región 21:00 20 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 40% en la región 22:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

AS