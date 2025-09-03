Luego de la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ambos países reafirmaron su compromiso en materia de seguridad.

El objetivo, señalaron, es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales.

En un comunicado conjunto, México y Estados Unidos informaron que establecieron un "grupo de implementación de alto nivel" que se reunirá regularmente para dar seguimiento a compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países.

Esto incluye medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

"Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua", leyó del comunicado conjunto, Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas", se menciona en el comunicado conjunto.

Destacaron en el documento, la estrecha coordinación que ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales: "Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides".

