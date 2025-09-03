Miércoles, 03 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Clima GDL

Lluvias en Guadalajara a esta hora de hoy miércoles

Guadalajara espera, por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La probabilidad de lluvia este miércoles en Guadalajara es del 44 por ciento, pero por la noche. EL INFORMADOR / A. Navarro / ESPECIAL

La probabilidad de lluvia este miércoles en Guadalajara es del 44 por ciento, pero por la noche. EL INFORMADOR / A. Navarro / ESPECIAL

Este miércoles 03 de septiembre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvias, pero sobre todo al finalizar la tarde y por la noche. Este es el pronóstico del clima:

Sigue: EN VIVO. Trayectoria y afectaciones del huracán "Lorena"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y cálido en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y Colima; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en el resto de la región. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Nayarit y de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Revisa: ACTUALIZACIÓN de zonas donde "Lorena" dejará lluvias hoy

Por su parte, Meteored prevé para hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Sur a lo largo del día, con una velocidad media de 6 km/h.

Lluvia en Guadalajara HOY

08:00 PM 30% de probabilidad de lluvia 22 °C
09:00 PM 34% de probabilidad de lluvia 21 °C
10:00 PM 34% de probabilidad de lluvia 20 °C
11:00 PM 34% de probabilidad de lluvia 19 °C
12:00 AM 44% de probabilidad de lluvia 19 °C

Consulta: Miércoles de lluvias intensas para estos estados de México

La probabilidad de lluvia este miércoles en Guadalajara es del 44 por ciento, pero por la noche.

Clima nacional

Este día, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán “Lorena”, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país; además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Lee: LOCALIZACIÓN y efectos en México del huracán "Kiko" hoy miércoles

A su vez, el sistema frontal núm. 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones