Este miércoles 03 de septiembre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvias, pero sobre todo al finalizar la tarde y por la noche. Este es el pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y cálido en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y Colima; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en el resto de la región. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Nayarit y de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana , con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Sur a lo largo del día, con una velocidad media de 6 km/h.

Lluvia en Guadalajara HOY

08:00 PM 30% de probabilidad de lluvia 22 °C 09:00 PM 34% de probabilidad de lluvia 21 °C 10:00 PM 34% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 34% de probabilidad de lluvia 19 °C 12:00 AM 44% de probabilidad de lluvia 19 °C

La probabilidad de lluvia este miércoles en Guadalajara es del 44 por ciento, pero por la noche .

Clima nacional

Este día, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán “Lorena”, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país; además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, el sistema frontal núm. 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

