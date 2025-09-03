La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Yucatán, obtuvo el pasado 29 de agosto —y, tras la orden de un Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio— la vinculación a proceso de una persona identificada como Pedro “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, con la agravante de responsabilidad profesional.

El caso se originó a partir de una denuncia formal presentada por el esposo de la víctima, quien señaló presuntas omisiones médicas en la atención brindada a su esposa en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la ciudad de Mérida. De acuerdo con los hechos narrados en la denuncia, la mujer fue dada de alta pese a su delicado estado de salud y, lamentablemente, falleció poco tiempo después.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación y realizó diversas diligencias para esclarecer lo sucedido. Entre las pruebas recabadas se incluyeron testimonios, dictámenes médicos y peritajes técnicos, los cuales fueron determinantes para sustentar la acusación.

Con base en dichos elementos, el juez resolvió vincular a proceso a Pedro “N” por el delito de homicidio derivado de negligencia médica, bajo el argumento de que, como profesional de la salud, tenía una responsabilidad específica en la atención de la paciente.

Además, el juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual las autoridades continuarán recabando pruebas y fortaleciendo el caso para avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Con información de la Fiscalía General de la República.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO