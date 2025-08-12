La Policía de Zapopan informó a través de un video difundido en redes sociales, un resumen de las acciones más significativas realizadas en los últimos cinco días.

En el primer caso, un presunto ladrón fue atrapado en la colonia Bosques del Centinela. Los elementos realizaron la detención de un sujeto de 20 años de edad. Se le aseguró una arma de utilería y el teléfono celular perteneciente a la víctima de robo.

Por otra parte, en atención al delito de extorsión, elementos de la Policía Escolar en coordinación con el Grupo de Búsuqeda de personas de Zapopan, frustraron el secuestro virtual de un hombre de 43 años de edad en la colonia Mariano Otero.

Otro presunto ladrón fue detenido después de ser sorprendido sustrayendo pertenencias de una finca ajena en la colonia Tabachines. Al revisar su identidad en sistema, se constató que contaba con al menos 12 registros previos entre los que destacan allanamiento de morada y robo.

Elementos en coordinación con el operativo de videovigilancia del C5 Zapopan lograron la detención de un sujeto que fue sorprendido sustrayendo objetos y pertenencias desde el interior de una escuela de Paseos del Sol. Los hechos ocurrieron sobre las calles Plan de Ayala y Tratado de Campeche.

Por último, el día de ayer, oficiales lograron la detención de un sujeto que traía consigo un arma de fuego hechiza en las calles Camino Viejo a Tesistán y Magnolias, en la colonia Jardines del Vergel. El sujeto habría mostrado una actitud inusual tras notar la presencia de las autoridades. Por lo que se le realizó un registro preventivo y se le aseguró el arma, además de varios envoltorios de aparente droga.

Los detenidos fueron remitidos al agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

