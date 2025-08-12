¿Por qué en algunas regiones de México hay escasez de gasolina?

En Chiapas, varias regiones del estado padecen escasez de gasolina, pero ¿A qué se debe? Esto es lo que se sabe:

Un desabasto de gasolina se presenta en la región Soconusco, Costa y Sierra Mariscal debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha incumplido con el pago a la empresa que presta el servicio de reparto , lo que ha provocado compras de pánico .

No te pierdas: Guadalajara se prepara para martes con lluvia y rayos

Aunado a ello, personas jubiladas de la petrolera tomaron este lunes las instalaciones de la empresa, ubicadas en Puerto Chiapas, para exigir la reactivación del servicio médico, que se les fue suspendiendo desde hace más de un año.

De acuerdo con Manuel de Jesús Morales Trinidad, uno de los jubilados, cerraron las instalaciones debido a que Pemex hizo caso omiso a su solicitud de reactivación del servicio, por lo que estas permanecerán cerradas por 72 horas, sin permitir la salida o entrada de auto-tanques de reparto, que provienen de las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca; Pajaritos y Minatitlán, en Veracruz.

Pero aclaró que el desabasto de combustible que existe desde hace tres días, no se debe al paro, sino al incumplimiento de pago a la empresa de reparto .

En un recorrido que realizó El Universal desde el municipio de Mapastepec, se pudo observar largas filas de vehículos en las gasolineras y otras cerradas por falta de combustible; así como tráileres y vehículos particulares parados a la orilla de la carretera.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA