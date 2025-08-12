El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado donde se dio a conocer que Ismael Alejandro “N” fue sentenciado por el delito comprobado de agresión sexual .

La agresión, de acuerdo a las investigaciones, fue llevada a cabo en Guadalajara, el 22 de abril de 2023, cuando la víctima y varios conocidos, incluido el ahora sentenciado, se encontraban en un bar.

Posteriormente, el grupo se trasladó a un domicilio particular ubicado en la Colonia Colinas de la Normal para continuar con la reunión. En el lugar, tres personas —la víctima, una amiga de ella y el presunto agresor—, permanecieron en un cuarto de la planta baja del inmueble.

Conforme a la información recabada, se supo que la víctima se quedó dormida, momento que fue aprovechado por Ismael Alejandro “N” para cometer la agresión. Al despertar y percatarse del hecho, la víctima se vistió, salió de la habitación y contó lo ocurrido a sus conocidos . Una vez interpuesta la denuncia, el Agente del Ministerio Público llevó a cabo las investigaciones.

Ismael Alejandro “N” fue puesto a disposición del Juez de Control, quien dictó un fallo condenatorio en su contra por el delito de violación el pasado 4 de agosto: 10 años y 8 meses de prisión, además de un pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima .

La sentencia condenatoria por el delito de violación fue conseguida por la Fiscalía del Estado a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia .

Para finalizar el comunicado emitido, la Fiscalía de Jalisco afirmó que continuará con sus labores de investigación y procuración de justicia para combatir la impunidad y asegurar que todas las personas que cometan delitos sean llevadas ante la ley.

