FGR llama "sorprendentes" las decisiones de EU de negociar con delincuentes extraditados

Esta mañana, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, comentó que son “muy sorprendentes” las decisiones de las autoridades estadounidenses al negociar con delincuentes extraditados por México, y que no coinciden con los procedimientos de nuestra ley.

En la conferencia presidencial de este martes, Gertz Manero fue cuestionado sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien se le permitió tener contacto con su abogado, además de la decisión de un juez federal de ordenar al Departamento de Justicia que a más tardar, el 18 de agosto de 2025, fije postura sobre la petición de los abogados de Rafael Caro Quintero sobre el estricto aislamiento del narcotraficante.

Te puede interesar: FGR apelará libertad de Israel Vallarta por esta razón

"Las decisiones procesales que toman en los Estados Unidos son muy sorprendentes para nosotros. Por una parte, señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir. Y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley" , comentó.

El fiscal general de la República también pidió esperar los resultados que tengan las autoridades estadounidenses, pero aclaró que los resultados son "muy claros", ya que todos los detenidos y extraditados ya pagan su condena en Estados Unidos.

"Todas esas personas, gracias a las decisiones de este gobierno, están ya pagando la deuda que tienen con los Estados Unidos y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer en México. Cómo vayan ellos desarrollando sus procesos lo vamos a ir viendo y en cada caso lo vamos comentando, si a usted le parece", destacó.

Al respecto, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos a partir de juicios para estas personas y para cualquier otra.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB