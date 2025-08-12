El próximo 28 de agosto se conmemora el Día del Abuelo en México, y para muchas familias, es una fecha que se traduce en celebración y en comprar regalos.En ese contexto, las personas mayores de 60 años de edad, pueden aprovechar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo durante esta fecha, sino durante todo el año.Pueden adquirir descuentos en alimentos y transporte hasta servicios de salud visual, entre otros servicios.Estas promociones ayudan a mejorar su calidad de vida y aliviar los gastos que, en muchos casos, son fijos y prioritarios.En la Ciudad de México, por ejemplo, varios restaurantes y cafeterías ofrecen entre un 5% y un 20% de descuento al presentar la tarjeta. Algunos de los establecimientos participantes incluyen:Además, la tarjeta se puede usar para obtener rebajas en transporte en diversos estados. Por ejemplo:Uno de los sectores con más beneficios para adultos mayores afiliados al INAPAM es el cuidado visual. Muchas ópticas ofrecen consultas gratuitas y hasta 50% de descuento en lentes. Entre las más destacadas están:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV