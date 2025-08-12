El próximo 28 de agosto se conmemora el Día del Abuelo en México, y para muchas familias, es una fecha que se traduce en celebración y en comprar regalos.

En ese contexto, las personas mayores de 60 años de edad, pueden aprovechar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo durante esta fecha, sino durante todo el año.

Pueden adquirir descuentos en alimentos y transporte hasta servicios de salud visual, entre otros servicios.

Estas promociones ayudan a mejorar su calidad de vida y aliviar los gastos que, en muchos casos, son fijos y prioritarios.

¿Dónde puedes usar tu tarjeta INAPAM este Día del Abuelo?

En la Ciudad de México, por ejemplo, varios restaurantes y cafeterías ofrecen entre un 5% y un 20% de descuento al presentar la tarjeta. Algunos de los establecimientos participantes incluyen:

Green Bar (15% de descuento) en la Colonia Juárez.

Starloks Coffee & Bistró en Milpa Alta.

Tortas Albaricoque (10–15%) en San Rafael.

Restaurant Vegetariano Lindavista y Vegetariano Víctor Zepeda Sandoval, ambos con 5% de descuento.

Darsky Coffee en Azcapotzalco (hasta 20%).

La Pescadería en Miguel Hidalgo (7% en alimentos frescos).

Además, la tarjeta se puede usar para obtener rebajas en transporte en diversos estados. Por ejemplo:

Ciudad de México: Aeroméxico (15%) y taxis ejecutivos (15%).

Estado de México: Transporte especializado y renta de camionetas (hasta 40%).

Morelos: Descuentos de hasta 50% en transporte interurbano.

Puebla: Rebajas en rutas urbanas hasta del 50%.

Guerrero, Chiapas, Veracruz y otros estados también aplican descuentos en transporte local.

Uno de los sectores con más beneficios para adultos mayores afiliados al INAPAM es el cuidado visual. Muchas ópticas ofrecen consultas gratuitas y hasta 50% de descuento en lentes. Entre las más destacadas están:

Ópticas Devlyn: 20% en productos y examen de la vista gratis.

Ópticas Lux: 15% de descuento.

+VISIÓN: Entre 10% y 40%.

Instituto Médico de la Visión: Hasta 50% de descuento.

Óptica Iris y La Capilla (en Guadalajara): hasta 35%

También existen descuentos en tiendas como:

FRAICHE (20% en perfumería).

SUBURBIA (5% en ropa y artículos).

FLEXI (10% en calzado).

YVES ROCHER y ONENA con rebajas en productos de cuidado personal.

