En Guanajuato, un padre perdió a uno de sus hijos menores por un disparo de la Guardia Nacional, por lo menos de acuerdo a los testimonios de testigos. Estos son los hechos:

Elementos de la Guardia Nacional (GN) presuntamente dispararon contra el conductor de una camioneta que viajaba con sus dos hijos menores de edad en la comunidad San Antonio de los Morales; un niño de trece años murió dentro del vehículo por un balazo en la cabeza, su hermano resultó con lesiones y su padre fue detenido .

Vecinos del poblado se alteraron al percatarse del hecho y reclamaron a los agentes federales por su actuar, quienes realizaron detonaciones con sus armas para inhibir a los civiles , a la vez que pidieron apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Durante el altercado personas lanzaron piedras a las unidades oficiales, otras ignoraron el cerco que los agentes hicieron con una cuerda para evitar el paso.

Reporteros de medios digitales captaron en transmisiones en vivo el conflicto y el momento en el que los oficiales realizaron disparos al aire.

De acuerdo a versiones de testigos, un hombre y sus hijos llegaron a la comunidad en una camioneta GM Sierra para realizar actividades de pesca y en el trayecto con una calle principal fueron agredidos por la GN .

Después del mediodía del 19 de agosto de 2025, presuntamente elementos activos de la Guardia Nacional hicieron la señal al conductor para que se detuviera, al ver que se desatendió la señal lo siguieron y abrieron fuego . El civil detuvo la camioneta en un predio, cerca de la cúpula de la Virgen de Guadalupe, al ver a sus hijos heridos.

Elementos de Seguridad de los tres niveles de Gobierno colocaron más de una docena de patrullas en puntos estratégicos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaba la escena y recopilaba indicios.

Los habitantes de la comuna exigieron la intervención de las altas autoridades para que "pongan freno a los abusos de la Guardia Nacional" ; se quejaron de atropellos, robos, violencia y revisiones constantes e injustificadas por parte de los oficiales federales.

Denuncian abusos de la Guardia Nacional

Ante el enojo de los vecinos, el presidente municipal, Fidel Armando Ruiz, acudió a San Antonio de los Morales para escuchar sus inquietudes, en los momentos en que agentes de Investigación Criminal y peritos trabajaban en el traslado del cuerpo del menor fallecido al Servicio Médico Forense.

En el lugar comentó que ha pedido información a la fiscalía para que se le reporte por qué fue la agresión en la que murió el menor de edad . Agregó que se le dijo que el padre de la víctima se encuentra retenido.

El edil se sumó a la molestia de los habitantes de ésta y otras comunidades del municipio, que le han reportado que las unidades de la GN llegan al lugar y "hacen y deshacen", que roban a la gente y de las agresiones directas que padecen.

"Ya estamos hartos de personas con armas, con placa y que se cubren la cara, me da miedo que mi hijo salga a la calle y que no regrese, ¡ayúdenos!", lo interrumpió una madre de familia.

El alcalde dijo que ha pedido a la gente afectada que anote los números de las unidades de la Guardia Nacional que incurren en abuso de autoridad.

