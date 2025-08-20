A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad informó los resultados de diversos cateos, detenciones, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga a lo largo del país. Se presentan resultados en Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

En los diversos operativos participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, así como oficiales de las distintas instituciones de seguridad estatales y municipales.

A continuación se ofrece un resumen de las acciones más destacadas por estado.

Estas son las acciones más relevantes coordinadas por el Gabinete de Seguridad realizadas ayer martes 19 de agosto

Aguascalientes

En Rincón de Romos, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a ocho personas, les aseguraron dos armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, un chaleco táctico y dos motocicletas. El costo aproximado por la droga asegurada es de 100 mil 300 pesos.

Ciudad de México

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al atender un reporte por detonaciones de arma de fuego, detuvieron a dos hombres luego de una riña por acoso a una menor de edad, les aseguraron un arma larga y cartuchos útiles.

En una acción paralela, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, elementos de la Semar, GN y Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), detuvieron a tres personas, aseguraron 206 envoltorios de marihuana, cuatro dosis de cocaína y cinco celulares.

Jalisco

En Guadalajara, con trabajos de inteligencia, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, un kilo y 500 dosis de metanfetamina, teléfonos celulares y un vehículo con blindaje de agencia. El costo aproximado por la droga asegurada es de 409 mil 218 pesos.

Michoacán

En Tangancícuaro, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron dos ametralladoras, cinco armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

Te puede interesar: Policía de Zapopan detiene a dos sujetos en dos acciones distintas

Nayarit

En Tepic, en la colonia Los Colomos, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a una persona con una granada de mano, un arma corta, 30 cartuchos, tres cargadores y una motocicleta.

Sinaloa

En Elota, en el poblado La Cruz, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron dos armas largas, cargadores, 1,231 cartuchos, tres cintas eslabonadas para munición, equipo táctico, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

También en Elota, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron un accionador inalámbrico para artefactos explosivos, tres armas largas, 540 cartuchos útiles, 21 cargadores y desmantelaron un campamento.

En Cosalá, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, aseguraron tres armas largas, un arma corta, dos cargadores, 39 cartuchos y un vehículo.

ZACATECAS

En Tepetongo, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al atender un reporte sobre disparos de armas de fuego, aseguraron dos vehículos, pólvora y un cordón detonante.

También lee: Policía Vial Jalisco confirma inundaciones en estos puntos del AMG

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB