Una fuerte tormenta azotó esta mañana de miércoles a gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y provocó caos e inundaciones.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la colonia Moderna, Americana, Santa Teresita y el área de Chapultepec.

En sus redes sociales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que la L1 se encuentra detenida debido al alto nivel de agua en la interestación 18 de Marzo-Isla Raza. "Nuestro personal ya trabaja en la zona. Agradecemos tu comprensión", dice la publicación, por lo que se habilitó servicio provisional.

En la zona sur del AMG se presentan encharcamientos considerables debido a la intensa lluvia en avenidas como López Mateos, Mariano Otero, Patria, Cruz del Sur, Periférico Sur, entre otras. Hasta el momento, no se reportan personas afectadas.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) informa que para hoy miércoles 20 de agosto, el paso de una onda tropical frente a las costas del sur de México, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos aunado con la inestabilidad en la parte alta de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes sobre el litoral del Pacífico y estados del noreste, además de precipitación en Península de Yucatán y la región centro del país. Para Jalisco, estas condiciones ocasionarán cielo parcialmente cubierto y lluvias de moderadas a fuertes al sur y occidente, además de chubascos en zonas montañosas del Estado.

OA