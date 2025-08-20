Una empresa mexicana especializada en la planificación de bodas se volvió viral tras aprovechar el revuelo generado por el enlace matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, creando una propuesta que ha dado de qué hablar en redes sociales: el paquete “Nodal”, un servicio que promete organizar tu boda en apenas 30 días.

El inesperado matrimonio entre el cantante sonorense y la hija menor de Pepe Aguilar no solo sorprendió a la opinión pública por lo veloz de su ejecución, sino que también sirvió de inspiración para que una compañía del ramo nupcial presentara esta oferta dirigida a quienes desean casarse en tiempo récord.

¿Qué ofrece el paquete “Nodal”?

A través de un video compartido en plataformas digitales, la empresa promotora muestra no solo sus instalaciones, sino también los beneficios de este nuevo servicio, que garantiza dejar todo listo para el gran día en solo un mes.

Organizar una boda implica mucho más que definir una fecha. La labor de un wedding planner contempla desde la selección del lugar y la ambientación, hasta el menú, la música, el estacionamiento y otros elementos esenciales para hacer del evento una experiencia completa, sin que los novios deban preocuparse por los detalles logísticos.

El fenómeno en redes

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en redes sociales comentaron con humor sobre la propuesta:

“¿Pero ustedes quitan el marido, o lo tengo que quitar yo?”, “¿En serio organizan tu boda en un mes? Ni mi vestido me lo entregan tan rápido”, "Qué buen marketing, pero espero que no traiga divorcio exprés incluido"

Este tipo de comentarios, en tono sarcástico, han contribuido a aumentar la visibilidad de la campaña, convirtiéndola en tema de conversación entre internautas.

La boda de Nodal y Ángela Aguilar

La historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar dio un giro sorpresivo cuando, apenas días después de haber confirmado públicamente su noviazgo, optaron por casarse en una ceremonia reservada y fuera del foco mediático.

El evento, discreto y alejado del espectáculo que suele rodear a las figuras del entretenimiento, fue percibido por muchos como un gesto simbólico y auténtico. No obstante, la rapidez con la que tomaron la decisión de casarse generó gran curiosidad y especulación, detonando miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

BB