Las lluvias regresan al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De hecho, durante la mañana del miércoles 20 de agosto, la ciudad amaneció mojada tras las lluvias al amanecer. Pero las precipitaciones seguirán este día, sobre todo por la noche. Aquí el pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (norte y occidente) , y muy fuertes en Colima y Michoacán; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posibles granizadas, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente frío a fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región con rachas superiores a 50 km/h en zonas de tormenta. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. Probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubascos puntuales hacia el atardecer y horas de la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27-30 °C, mientras que las mínimas entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

10:00 PM 13% de probabilidad de lluvia 21 °C 11:00 PM 35% de probabilidad de lluvia 20 °C 12:00 AM 24% de probabilidad de lluvia 19 °C 01:00 AM 24% de probabilidad de lluvia 19 °C 02:00 AM 24% de probabilidad de lluvia 18 °C

La posibilidad de lluvias este miércoles repunta, en comparación a días previos, alrededor del 30 por ciento. Las precipitaciones se localizarán sobre todo por la noche de este día . A partir de mañana jueves, esta probabilidad sube exponencialmente.

Clima nacional

El paso de una onda tropical frente a las costas del sur de México, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos aunado con la inestabilidad en la parte alta de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes sobre el litoral del Pacífico y estados del noreste, además de precipitación en Península de Yucatán y la región centro del país.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto y lluvias de moderadas a fuertes al sur y occidente, además de chubascos en zonas montañosas del estado . Probabilidad de precipitación hacia el cetro de Jalisco, incluido el AMG en horas de la tarde .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA