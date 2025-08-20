CDMX: Arrestan a 13 implicados en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este miércoles 20 de agosto la detención de 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en los homicidios de sus colaboradores cercanos Ximena Guzmán y José Múñoz.

El pasado 20 de mayo, Guzmán, de 42 años, y Muñoz, de 40, funcionarios cercanos a Brugada, fueron acribillados en la céntrica avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Un día después, autoridades capitalinas aseguraron que al menos cuatro personas habrían participado en el asesinato de ambos funcionarios, los de mayor perfil de los últimos años en la capital mexicana, y afirmaron que el atentado contó con "un importante grado de planeación".

"Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz", informó Brugada en conferencia de prensa que se llevó a cabo al mediodía de hoy.

La jefa de Gobierno explicó que en dicho operativo "se detuvo a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio, y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento".

Las detenciones fueron anunciadas tres meses después del doble asesinato.

Clara Brugada destacó la coordinación institucional entre el gobierno de Ciudad de México y el Gobierno de México que, dijo, "hicieron posible estos resultados en este operativo, y desde el inicio de la investigación".

Expuso que en ella participaron la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina.

En memoria de nuestros compañeros y en respeto a sus familias y amigos, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. pic.twitter.com/6W9rJweOmb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 20, 2025

La jefa de Gobierno de la capital mexicana informó que más tarde se llevará a cabo una conferencia por parte de la Fiscalía capitalina para dar a conocer más detalles sobre el caso.

Tras el paso de los meses, las autoridades no habían querido hablar de los posibles avances de la investigación, tampoco habían establecido el móvil del crimen -ocurrido a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de la capital- y no habían informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el caso.

Estos crímenes reflejan la ola de inseguridad en el país y en la ciudad en la que tienen presencia grupos criminales ligados a cárteles del narcotráfico, pese a que el Gobierno mexicano asegura que los homicidios han caído un 24.9% en los primeros diez meses de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

