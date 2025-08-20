Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizaron la detención de José Ramón “N”, señalado por las autoridades ministeriales por presuntamente estar implicado en el secuestro y asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández.

José Ramón “N” es el quinto detenido por el caso de la profesora que indignó al país, pues fue grabada sometida, atada, hincada y rodeada de hombres armados.

El organismo autónomo informó que tras su aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de un juez de control, el cual lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva oficiosa.

Las otras cuatro personas detenidas por el mismo caso también enfrentan un juicio por secuestro agravado.

Los detenidos primero habían sido aprehendidos por presuntos delitos contra instituciones y contra la salud; posteriormente se les notificó en reclusión de una nueva orden de aprehensión por el presunto delito de secuestro agravado.

Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo, horas después, el crimen organizado difundió un video. La profesora de 62 años se encontraba sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje donde pedía a los taxistas de esa región pagar la cuota a la delincuencia o de lo contrario sufrirían la misma suerte. Su cuerpo apareció una semana después en la comunidad de Tepetzintlilla del propio municipio de Álamo.

Lee también: Lluvias intensas elevan los niveles del Sistema Cutzamala

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB